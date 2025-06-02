Російська делегація у Стамбулі отримала документи від України англійською та українською мовами
- Російська делегація в Стамбулі отримала документи від України англійською та українською мовами перед раундом перемовин.
- Україна пропонує Росії припинення вогню, обмін полоненими, повернення депортованих дітей, а також зустріч Зеленського та Путіна.
- Документ передбачає, що Україна не повинна ставати нейтральною країною або визнавати окупацію, але допускає поступове скасування санкцій проти Росії та вимагає репарацій.
Російська сторона ознайомилася з мирними пропозиціями України перед стамбульським раундом перемовин. Вони були передані Росії українською та англійською мовами.
Про це повідомив очільник російської делегації Володимир Мединський. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.
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Росія отримала українські мирні пропозиції
За словами Мединського, очільника російської делегації, документ було подано українською та англійською мовами.
Нічого, ми впоралися. У нашій делегації є люди, які володіють багатьма мовами. Якщо що, двоє вільно говорять японською,
– сказав він.
Він також додав, що ключові пункти українського документа вже стали публічними через публікації у західних медіа.
Нагадаємо, Reuters опублікували повний текст пропозицій України на переговорах з Росією.
Україна пропонує Росії повне та безумовне припинення вогню, обмін полоненими за принципом "всіх на всіх", повернення депортованих дітей та цивільних заручників – усіх з 2014 року.
Там вказано, що Україна не повинна ставати нейтральною країною, обмежувати свої збройні сили або визнавати окупацію будь-яких територій. Документ допускає поступове скасування санкцій проти Росії, але водночас вимагає виплату репарацій.
Також рекомендується зустріч Зеленського та Путіна.