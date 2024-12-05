Ніякої "Ялти-2" чи "Мінська-3", як того прагне Росія, не буде, – МЗС

Росія хоче світ зон впливу, де застосування сили диктує нові правила та кордони. Агресор прагне "Ялти-2" або принаймні "Мінськ-3". Однак Україна не погодиться на це. Повинен бути справедливий мир.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час виступу на Раді міністрів ОБСЄ, повідомляє 24 Канал.

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Україна не погодиться на "Ялту-2" та "Мінськ-3"

"Ніякої "Ялти-2" чи "Мінська-3" не буде", – підкреслив міністр закордонних справ.

Андрій Сибіга констатував, наша держава хоче здобути справделивий мир, поваги до принципів для всіх. Наголосив, це два підходи до майбутнього, які вирішуються прямо зараз в Україні.

Ми повинні діяти зараз, щоб це майбутнє настало. Нам потрібно ліквідувати сірі зони, тому що Росія перетворює їх на зони впливу. Натомість нам потрібна геополітична визначеність щодо України як частини євроатлантичної спільноти,

– підкреслив глава МЗС.

Також дипломат зауважив, коли росіяни кажуть, що "хочуть миру", тільки брешуть. Окупанти говорять про переговори лише для того, аби відвернути увагу від того, що вони насправді роблять.

Варто дивитися на дії, а не слова. Адже Росія насправді продовжує розширювати війну.