Рішення щодо територій – це питання тижнів: Вітакер про переговори України та Росії
- Посол США при НАТО Меттью Вітакер зазначив, що територіальне питання між Україною та Росією може вирішитися найближчими тижнями.
- Вітакер зазначив, що великі втрати особового складу роблять перемовини більш нагальними для Кремля.
Доля українських земель у війні з Росією може бути вирішена вже в найближчі тижні. Як вважають у США, всі ключові розбіжності між Києвом і Москвою концентруються саме навколо територіального питання.
Росія продовжує великі втрати на фронті, що робить перемовини ще більш нагальними. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.
Що сказав американський посадовець?
Вітакер підкреслив, що територіальне питання є ключовим чинником розбіжностей між Україною та Росією і що незабаром стане зрозуміло, чи вдасться сторонам дійти згоди.
Посол США при НАТО посилався на слова спецпосланця США Стівa Віткоффа та наголосив, що перемовини будуть надзвичайно складними, але є зусилля для досягнення миру.
Він також звернув увагу на величезні втрати особового складу з обох боків війни, які продовжуються, включно з тисячами солдатів загиблих щодня.
Крім того, Вітакер заявив, що "Дональд Трамп – єдиний лідер, здатний привести Росію та Україну до столу переговорів на завершальних етапах. Ми завжди знали, що ці переговори будуть складними, і ця адміністрація прагне припинити кровопролиття".
Мирний план для України: останні новини
Президент Зеленський 24 грудня представив варіант документа з 20 пунктів. Окремо також підготовлено, зокрема, тристоронній документ про гарантії безпеки.
Проте за даними Bloomberg, Росія хоче істотно переробити цей мирний план. Кремль може розглядати його як "чернетку".
Тим часом Дональд Трамп стверджує, що очільник Кремля Володимир Путін нібито готовий завершити майже чотирирічне вторгнення в Україну. Однак, за його словами, президент України Володимир Зеленський був більш стриманим.
29 січня Дональд Трамп повідомив про "енергетичне перемир'я". За його словами, він особисто просив Путіна не атакувати енергетику упродовж тижня. Трамп додав, що багато хто в це не вірив, але Кремль погодився і тому він дуже радий.