Рішення щодо територій – це питання тижнів: Вітакер про переговори України та Росії

Доля українських земель у війні з Росією може бути вирішена вже в найближчі тижні. Як вважають у США, всі ключові розбіжності між Києвом і Москвою концентруються саме навколо територіального питання.

Росія продовжує великі втрати на фронті, що робить перемовини ще більш нагальними. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.

Що сказав американський посадовець?

Вітакер підкреслив, що територіальне питання є ключовим чинником розбіжностей між Україною та Росією і що незабаром стане зрозуміло, чи вдасться сторонам дійти згоди.

Посол США при НАТО посилався на слова спецпосланця США Стівa Віткоффа та наголосив, що перемовини будуть надзвичайно складними, але є зусилля для досягнення миру.

Він також звернув увагу на величезні втрати особового складу з обох боків війни, які продовжуються, включно з тисячами солдатів загиблих щодня.

Крім того, Вітакер заявив, що "Дональд Трамп – єдиний лідер, здатний привести Росію та Україну до столу переговорів на завершальних етапах. Ми завжди знали, що ці переговори будуть складними, і ця адміністрація прагне припинити кровопролиття".

