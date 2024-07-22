"Не на засадах Путіна": Боррель прокоментував можливі мирні перемовини України з Росією
Євросоюз підтримує проведення мирних перемовин з Росією. Але не на тих умовах, які пропонує Владімір Путін.
Про це Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив, коментуючи слова Зеленського про можливі перемовини з Москвою, передає кореспондентка 24 Каналу.
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Боррель висловився про можливі мирні перемовини України з Росією
Головний дипломат зазначив, що бажання Зеленського "продовжувати мирні переговори і провести ще одну конференцію за участю Росії є реальними".
Він зазначив, що під час Саміту миру ЄС підтвердив про залучення Росії в майбутньому.
Але, подивіться, що сказав Путін під час візиту прем'єр-міністра Орбана до Москви. Це передумови Путіна. Безумовно, ми повинні брати участь у будь-якій спробі досягти миру через дипломатичні переговори і все що завгодно, але на якихось інших засадах, а не на засадах Путіна,
— сказав Жозеп Боррель.