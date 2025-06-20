Це перелік ультимативних вимог, – Кислиця про російський "меморандум" та сплановану маніпуляцію

У МЗС заявили, що витік російського "меморандуму" в медіа – результат продуманої маніпулятивної операції Росії. За його словами, документ містив уже відомі ультимативні вимоги.

Подібні дії перший заступник глави МЗС і учасник української делегації на перемовинах у Стамбулі Сергій Кислиця в інтерв'ю "Суспільному" назвав чітко спланованою інформаційною операцією Росії, передає 24 Канал.

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"Нічого нового в документі немає"

За словами заступника глави МЗС, російський "меморандум" це лише перелік ультимативних вимог, які Україна чує ще з 2022 року. На його думку, витік був частиною маніпулятивної операції з боку Росії.

Російська сторона, яку ми можемо сто разів ненавидіти за її ідеологію, з погляду професіоналізму, підготовки та режисури перемовин дуже досвідчена. І все це були її наперед продумані кроки,

– сказав він.

Метою окупантів Кислиця назвав бажання відтягнути або зупинити запровадження нових санкцій з боку США та Європи. Також вони намагаються створити ілюзію конструктиву й не дати західним союзникам остаточно зневіритися у можливості компромісу з Росією.

Окремо Кислиця зазначив, що інтереси Росії та України в залученні США до мирного процесу зійшлися, але з різних причин. Для Києва ж важливо зберегти послідовну американську підтримку. А Москва прагне показати нібито "конструктив" у діалозі з Вашингтоном, аби протиставити його жорсткій позиції європейських країн.

Як мовиться у матеріалі, Росія тепер розглядає ЄС як головного ворога, тоді як США хоче використати як зручного перемовника. Заступник міністра також додав, що нині роль Дональда Трампа оцінюється як вирішальна, мовляв, за його участі можна зупинити війну.

До слова, Росія заявила, що володіє "стратегічною перевагою" й не готова поступатися нею в обмін на перемир'я. У Кремлі також висловили невдоволення тим, що США та європейські країни продовжують надавати Україні військову допомогу, попри вимоги припинити постачання зброї.