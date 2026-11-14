"Можуть стати проривом": Кушнер розповів про нові ідеї, які виникли під час мирних переговорів

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив про нові ідеї щодо завершення війни. Він також наголосив на необхідності надійних гарантій безпеки для України.

14 листопада у пості в соцмережі "Х" Джаред Кушнер розкрив деталі переговорів американської сторони з Україною, Росією та Європою.

Кушнер заявив про можливий "прорив" у переговорах

Кушнер заявив, що він разом зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом продовжує консультації з Москвою, Києвом та європейськими партнерами щодо подальших кроків.

За словами американця, під час цих обговорень з'явилося кілька нових ідей, які зараз опрацьовуються.

Деякі з них можуть безпосередньо привести до прориву в переговорах, тоді як інші можуть перерости в нові пропозиції, які допоможуть подолати розбіжності, що залишаються,

– наголосив спецпредставник президента США.

Він додав, що наразі тривають спроби налагодити прямі переговори між Москвою та європейськими партнерами, а також узгодити теми наступного ранду тристоронніх переговорів.

Україна повинна мати надійні гарантії безпеки

Кушнер підкреслив, що для тривалого миру Україна повинна мати надійні гарантії безпеки.

Також потрібно заздалегідь визначити, як забезпечуватимуть безпеку після війни, щоб не допустити нового конфлікту.

Він зазначив, що НАТО й надалі відіграватиме важливу роль у безпеці Європи. Водночас потрібно покращити взаємодію між військовими, налагодити комунікацію та передбачити способи вирішення суперечок, щоб вони не переростали в нові конфлікти. Саме тому США хочуть залучити європейських партнерів до переговорів.

Кушнер додав, що остаточну угоду мають погодити всі сторони. За його словами, Трамп підтримуватиме лише ті домовленості, які посилять безпеку України та Європи й зменшать ризик нової війни.

Обидві сторони розуміють потребу у компромісах

Американський переговірник також прокоментував повідомлення ЗМІ про максималістські вимоги обох сторін і жорстку політичну риторику.

Кушнер зазначив, що під час закритих переговорів обидві сторони визнають необхідність практичних компромісів для завершення війни.

Він запевнив, що робота над пошуком рішень триває в серйозному та конструктивному руслі.

Людські втрати внаслідок цієї війни є жахливими, а питання, які потрібно вирішити, надзвичайно складні. Однак ми сповнені рішучості продовжувати складну роботу, зберігати необхідну для делікатних переговорів конфіденційність і знайти шлях до завершення цієї жахливої війни та встановлення тривалого миру,

– підсумував спецпредставник президента США.