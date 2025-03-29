Припинення вогню в торговельному секторі Чорного моря "майже досягнуто", вважає Венс
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про прогрес у досягненні припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури та безпечного судноплавства в Чорному морі.
- Венс назвав ці кроки "неймовірним прогресом" у мирному врегулюванні конфлікту в Україні.
- Він вірить у реальність мирного врегулювання, якщо вдасться досягти цих угод.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що припинення вогню по енергетичній інфраструктурі вже нібито діє. Водночас США, за його словами, близькі до угоди щодо забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі.
Він називає ці кроки "немовірним прогресом" у досягненні миру в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Джей Ді Венса 28 березня.
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Венс заявляє про прогрес у переговорах з Росією
На думку віцепризидента США Джей Ді Венса, перемир'я "ми всі, очевидно, маємо припинення вогню в енергетичній інфраструктурі". Водночас угоди щодо безпеки судноплавства у Чорному морі "майже досягнуто". Усе це він називає "неймовірним прогресом" у мирному врегулюванні.
З огляду на ці угоди Венс вірить в реальність мирного врегулювання.
"Я думаю, що якщо ви подивитеся на те, про що ми говорили – ми всі, очевидно, маємо припинення вогню в енергетичній інфраструктурі. У нас є угода про припинення вогню в торговельному секторі Чорного моря, яке, як мені здається, майже досягнуто. І як тільки ми досягнемо цього, ми будемо працювати над наступним етапом припинення вогню", – зазначив він.