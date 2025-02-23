Ви побачите поступки з обох сторін, – Віткофф про наближення мирної угоди

Сполучені Штати максимально наблизились до підписання мирної угоди між Україною та Росією. Однак тепер сторони повинні піти на певні поступки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова спецпредставника США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа в етері CNN.

Цікаво Віткофф заговорив про повернення за основу до стамбульських угод

Що сказав спецпредставник Трампа про мирну угоду

Стів Віткофф під час розмови не розкрив умови мирної угоди, однак наголосив, що будь-яка домовленість передбачає, що кожна зі сторін готова чимось поступитися заради досягнення миру, "чи то територіальні поступки, чи то економічні".

Ви побачите поступки з обох сторін. І це те, що президент (Дональд Трамп – 24 Канал) робить найкраще. Він об'єднує людей. Він допомагає їм усвідомити, що шлях до миру – це поступки та досягнення компромісу,

– заявив спецпредставник Трампа.

Він також зазначив, що скоро світ побачить "дуже гарний результат".

"Ми підійшли дуже-дуже близько до того, щоб щось підписати. Стамбульська угода може бути орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та Росії", – додав Віткофф.

Він також зауважив, що Трамп не порушує домовленостей, тому, якщо Росія наважилась би вдертися до однієї з країн-членів НАТО, США захищали б своїх союзників, згідно зі статтею 5 Уставу Альянсу.

Віткофф також зауважив, що Трамп має намір стати "президентом-миротворцем" у війні між Росією та Україною, яка "була спровокована".

До слова, спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що війну в Україні спровокувала не обов'язково Росія. Країна-агресорка буцімто бачила загрозу через вступ України до НАТО.