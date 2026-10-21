Після зустрічі з Путіним: ЄС хоче обговорити із США підсумки візиту Віткоффа

Спецпредставник президента США Стів Віткофф 21 жовтня перебував в Росії, де зустрівся з диктатором Володимиром Путіним. Американський посланець може повернутись в Осло, щоб представити підсумки свого візиту.

Вашингтон розраховує відкрити можливість для тристоронніх або ширших багатосторонніх переговорів. Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.

Віткофф повернеться до Норвегії

Один зі співрозмовників заявив, що в Білому домі сподіваються, що Росія проявить більшу готовність до компромісів. Цьому, мовляв, мало сприяти нещодавнє скасування санкцій США щодо експорту російського дизельного пального та низка супутніх рішень.

Перед візитом до Росії представник Трампа провів переговори в столиці Норвегії. Там він контактував із президентом України Володимиром Зеленським, керівництвом Норвегії й Фінляндії, а також дипломатами Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, ЄС і НАТО.

NRK зазначає, що після зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі Віткофф вирушить назад до Осло для продовження переговорів.

У Брюсселі наполягають на участі Європи у форматі

До того ж, як цитує "Укрінформ", головна речниця Європейської комісії Паола Пінью заявила, що в ЄС очікують на обговорення із США підсумків візиту Віткоффа до Росії після його повернення.

Вона також акцентувала на важливості залучення європейських партнерів до мирних переговорів.

У такий спосіб ми можемо безпосередньо донести нашу позицію до тих, хто також зацікавлений у завершенні цієї війни,

– наголосила Пінью.

Паралельно стало відомо, що Володимир Зеленський вже вирушив до України, не чекаючи повернення американської делегації з Росії. Підсумки зустрічі Віткоффа з Путіним заслухає норвезька сторона.