"Трамп – не наївна людина": Віткофф назвав головну умову укладення мирної угоди

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що не погодиться на мирну угоду між Україною та Росією, доки українці не будуть упевнені, що Москва більше не вдаватиметься до збройної агресії.

Про це повідомляє New York Post.

Якою має бути мирна угода щодо України?

Стів Віткофф заявив, що мирної угоди не буде, якщо Україна та її громадяни не матимуть впевненості, що зможуть жити в безпеці після закінчення війни.

Це має бути кінцевий результат – реальність миру. Я вважаю, що для цього будуть потрібні жорсткі протоколи безпеки з боку Сполучених Штатів, підкріплені жорсткими протоколами безпеки з боку Європи. І ми поставили перед собою мету на першій зустрічі в Женеві – ми працювали довгі години – встановити це,

– наголосив спецпредставник Трампа.

Відомо також, що 26 лютого Віткофф і Джаред Кушнер знову перебували в Женеві – спершу для зустрічі з іранською делегацією, а згодом для переговорів із представниками України.

Посланець зазначив, що разом з економічною командою уряду вони ретельно опрацюють пакет заходів, спрямованих на забезпечення процвітання, зокрема механізми економічної підтримки та відновлення України, інструменти залучення інвестицій і засади довгострокового співробітництва.

Я захоплююся народом України. Вони неймовірно сміливі люди, і в мене склалися справді тривалі та глибокі дружні стосунки з людьми з вашої країни, яких я зустрів,

– додав Стів Віткофф.

Водночас посадовець зазначив, що Трампа не можна назвати наївною людиною. За його словами, президент США "дуже розсудливий і тверезо оцінює ситуацію".

Коли буде наступний раунд переговорів?