Не санкціями: чим команда Трампа може шантажувати Путіна

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому Штати не вводять санкції проти Росії. Нові обмеження закриють дипломатичний процес, а війна може продовжитися на роки. Найімовірніше, Штати обрали інший варіант тиску на Росію.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що саме таким є бачення Трампа щодо того, як вести переговори з Росією. Поки взагалі не йдеться про пекельні санкції.

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Як США тиснуть на Росію

Як наголосив Фесенко, Сполучені Штати більше тиснуть на Росію можливістю введення санкцій. Вони хочуть, аби диктатор Путін по-хорошому пішов на припинення вогню.

Там прямо кажуть, що скасування санкцій можливе, якщо вони підуть домовлятися зі США про припинення війни. Але, якщо Росія заважатиме цьому, то Штати цілком можуть ввести санкції,

– сказав Фесенко.

Сполучені Штати розуміють – якщо вони зараз почнуть вводити санкції проти Росії, то це ніяк не прискорить переговорний процес. Такі дії його зруйнують. Тоді США та Росія повернуться у той ворожий стан відносин, який був до цього.

Найцікавіше, що диктатор Путін теж цього не хоче. Він хотів би досягти повного скасування санкцій проти Росії.

США хочуть спершу домовитися про припинення війни, а потім все інше. І бізнесові питання, і зняття санкцій. Путін хоче навпаки. Та ще й пробує змусити Трампа погодитися на російську логіку. Зараз цей момент дійшов до кульмінації. Штати шантажують Путіна припиненням діалогу на перспективу. Це ті самі погрози щодо виходу з переговорного процесу,

– зазначив Фесенко.

Як це спрацює – поки складно сказати. Ймовірно, все ж у тій чи іншій формі почнуться переговори щодо припинення вогню. Але є питання, чи вдасться тут досягнути результату.

Додамо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що зараз все більш оптимістично в контексті переговорів щодо закінчення війни. Переговори довкола врегулювання перебувають в самому розпалі.