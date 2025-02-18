Трамп налаштований швидко врегулювати війну в Україні, – Волц
- Дональд Трамп прагне швидко завершити війну між Росією та Україною.
- Радник з нацбезпеки Майк Волц зазначив, що Трамп вважає "нескінченну війну в Україні неприйнятною".
Президент США прагне якнайшвидше досягти завершення війни між Росією та Україною. Дональд Трамп має намір остаточно припинити цей конфлікт.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву радника президента США з нацбезпеки Майка Волца під час брифінгу у Саудівській Аравії.
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Як Трамп налаштований діяти у питанні війни в Україні
Після багатогодинної зустрічі між Москвою та Вашингтоном, що відбулася в Саудівській Аравії, радника Трампа з нацбезпеки повідомив, що американський лідер "налаштований діяти дуже швидко" у питанні врегулювання війни між Україною та Росією.
Війну в Україні потрібно завершити назавжди,
– наголосив Волц.
Крім того, він підкреслив, що президент США вважає "безкінечну війну в Україні неприйнятною"
До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україну не запросили на переговори у Саудівську Аравію. На цьому тлі український лідер скасував свій офіційний візит до Саудівської Аравії та переніс його на 10 березня.