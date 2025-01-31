Трамп не хоче надавати Україні більше допомоги і проти вступу України в НАТО, – WP

Президент США Дональд Трамп не прагне надавати Україні більше допомоги, а тим більше – направляти їй американські війська. Він також виступає проти її вступу до НАТО.

Гарантії безпеки, на думку Трампа, – це відповідальність Європи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Які погляди Трампа на завершення війни в Україні

Позиція Трампа має свою логіку: для багатьох європейців війна Росії проти України є екзистенційною загрозою, тоді як для американців це менш пріоритетне питання. Трамп запропонував європейським державам розмістити свої війська в Україні після досягнення домовленості про припинення вогню, щоб запобігти майбутнім атакам Кремля.

Попри прагнення завершити війну, Трамп може сам себе саботувати, оскільки його дії не завжди відповідають його ж заявам. Він правильно наполягає на тому, що європейські країни повинні збільшити витрати на оборону та більше відповідати за власну безпеку. Але переконати їх розгорнути контингент, який ризикував би зіткненням із російськими військами, – це найбільший виклик, який будь-коли поставали перед союзниками США.

Скільки миротворців може знадобитися, щоб захистити Україну

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що для стримування майбутньої агресії Росії знадобиться щонайменше 200 тисяч європейських військових. З огляду на поточний стан європейських армій, така цифра виглядає майже нереальною. Навіть скромніші оцінки — від 40 до 50 тисяч військових — створять значне навантаження на країни, зокрема Велику Британію, армія якої перебуває на історичному мінімумі.

Багато європейських урядів неохоче надсилатимуть війська в Україну. Але які ще варіанти залишаються, якщо мета – запобігти майбутній російській агресії? Вступ України до НАТО наразі заблокований ключовими гравцями, зокрема США та Німеччиною. Розміщення миротворчих сил ООН неможливе без згоди Росії, яка має право вето в Раді Безпеки ООН. Крім того, історія доводить неефективність таких місій.

Проте в Європі вже почалися дискусії щодо можливого формування місії захисту України. Вона може включати військових Великої Британії, Франції, Нідерландів, країн Скандинавії та Балтії.

Ключова передумова – серйозна підтримка з боку США. Йдеться не лише про постачання озброєнь, а й про технологічну допомогу: системи командування, зв’язку, розвідки та спостереження.

Які шляхи існують для Трампа

Європа не зможе зупинити війну самостійно, а США не зможуть досягти успіху без участі європейських військ. Спільні дії стануть вирішальними, якщо колись удасться досягти домовленості про припинення вогню. Зокрема Путін буде, майже напевне, зображати миротворців як просування сил НАТО до кордонів Росії.

Найбільша проблема в тому, що замість підтримки союзників Вашингтон демонструє агресію. Європейські столиці вже здивовані жорсткою політикою Трампа, хоча його президентство лише розпочалося.

Мова йде не лише про загрозу запровадження тарифів на європейські товари, що може вдарити по економіках Великої Британії та Франції, які й без того мають фінансові проблеми. Не лише про спірні заяви щодо Гренландії, яку Трамп намагався "віджати" у Данії, чим розлютив НАТО.

Йдеться також про активне втручання в європейську політику з боку Ілона Маска. Той відкрито підтримує праві партії, які симпатизують Росії та виступають проти участі Європи в захисті України. У Великій Британії він підтримав Reform UK, у Німеччині — ультраправу Alternative für Deutschland. У Франції ж не виключено, що він допоможе "Національному об’єднанню", яке також відоме своєю проросійською риторикою.

Трамп має два шляхи. Перший – підтримати переговори про припинення вогню та створення європейської миротворчої місії. Другий – повністю припинити військову допомогу Україні.

Але останній варіант може обернутися катастрофою. Це ризикує перетворити війну в Україні на "другий Афганістан" для США, поглибити хаос, посилити потоки біженців та продемонструвати слабкість Заходу перед Китаєм і Росією. До того ж, це може підштовхнути деякі європейські країни – наприклад, Польщу або Туреччину – до розробки власної ядерної зброї.

Трамп мав рацію, коли вимагав від Європи брати на себе більшу відповідальність. Тепер питання в тому, чи достатньо він далекоглядний, щоб не знищити власну ідею.