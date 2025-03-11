У Зеленського назвали три ключові умови для досягнення миру
- Єрмак назвав три умови для миру в Україні: гарантії безпеки, посилення санкцій проти Росії, контроль заморожених російських активів для підтримки України.
- Керівник Офісу Президента підкреслив важливість рішучих дій Європи для забезпечення безпеки та виконання домовленостей, досягнутих у Брюсселі.
- Він наголосив, що припинення вогню не може бути досягнуто лише дипломатією, необхідний тиск на Росію задля уникнення відновлення конфлікту.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав три ключові "критично важливі" умови для Європи та США, виконання яких дозволить забезпечити тривалий мир в Україні.
Вони передбачають тиск на Росію на надання Україні необхідних гарантій безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку посадовця для видання The Guardian.
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Що потрібно Україні
Напередодні переговорів між делегаціями у Джидді Андрій Єрмак написав, що припинення вогню в Україні не може бути досягнуто лише дипломатією, оскільки, аби забезпечити тривалий мир, необхідно виконати низку умов. Однією з них є політичний та фінансований тиск на Росію, аби "підвищити ціну відновлення конфлікту".
Україні мають бути надані гарантії безпеки, які забезпечать довіру до майбутньої угоди про припинення вогню. По-друге, Європа повинна діяти рішуче, щоб посилити й збільшити санкції проти Росії. І, по-третє, Європа повинна взяти під контроль заморожені російські активи, щоб забезпечити подальшу і більшу підтримку України,
– вважає він.
На його думку, засідання Європейської ради, яке відбулося минулого тижня, доводить, що об'єднана Європа може взяти під контроль власну безпеку і долю. Тому, за його словами, саме зацікавленість у міцній європейській безпеці спонукає Україну наполягати на виконанні вищезгаданих умов для Європи та Сполучених Штатів.
"Десятирічну агресію Москви проти України не можна сприймати легковажно – лідери Європи визнають це, і ми закликаємо їх у цей критичний час виконати багатообіцяючі домовленості, досягнуті в Брюсселі минулого четверга", – додав керівник Офісу Президента.
До слова, на початку переговорів зі США у Джидді Андрій Єрмак заявив про готовність України до конструктивних переговорів зі США та важливість обговорення початку мирного процесу. У співпраці з партнерами Україна прагне працювати заради врегулювання збройного конфлікту, зазначив посадовець.