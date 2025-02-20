Найімовірніше, війна триватиме і надалі, – британський фінансист спрогнозував 2025 рік

Путін, ймовірно, не підпише угоду, опираючись на кілька факторів. Зокрема, через протиріччя між сторонами або вдаватиме, що готовий до припинення війни.

Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу гендиректор Hermitage Capital Management Вільям Браудер. Він зазначив, що Владімір Путін, ймовірно, зробить вигляд, ніби йде на компроміс щодо припинення гарячої фази війни. Дональд Трамп у свою чергу це прийме.

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Попри гру російського диктатора, конфронтації між Трампом і Путіним не буде.

Чому Путін може не підписати угоду

"Тож, якщо угоди не буде, війна може просто тривати далі. Я вважаю, що вона затягнеться, а Трамп, можливо, звинуватить у цьому Володимира Зеленського. У нього є безліч способів подати це так, щоб виправдати продовження війни. Найімовірніший сценарій – війна триватиме", – сказав Вільям Браудер.

Він додав, що, ймовірно, європейці будуть залучені до переговорів, але це не призведе до завершення війни. Скоріше за все, вони заявлять про свою позицію, висунувши дуже жорсткі вимоги.

Путіна це не влаштує, і жодна угода не буде підписана,

– зазначив Браудер.

Він також підкреслив, що ставлення Трампа до Путіна не виглядає негативним і навряд чи зміниться навіть у разі провалу переговорів.