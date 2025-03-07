Удари мають припинитися негайно: в ОП відреагували на погрози Трампа посилити санкції

Президент США Дональд Трамп пригрозив Росії посиленням санкцій, якщо вона не сяде за стіл переговорів. В Україні вже відреагували на заяви президента США та наголосили, що удари по території України мають припинитися негайно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, а також керівника ЦПД Андрія Коваленка.

Важливо США можуть зняти деякі санкції з Росії

В Україні відреагували на нову заяву Трампа

Єрмак, коментуючи допис Трампа, наголосив, що Росія має відчути економічні та інші обмеження, якщо не припинить ударів по території України. Він наголосив, що санкції повинні бути ще жорсткішими, аби агресор зупинив свої злочинні дії.

Підтримаємо жорсткіші санкції проти Москви зі сторони Заходу та інші обмеження. Удари по Україні мають бути припинені негайно, якщо Росія справді хоче завершити війну,

– наголосив Єрмак.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації наголосив, що допис Трампа чітко демонструє – президент США бачить небажання росіян завершувати війну. Саме тому американський лідер обіцяє санкції у випадку, якщо росіяни не припинять удари по Україні.

Раніше Трамп заявив, що Росія продовжує тиснути на Україну на полі бою. Відтак американський президент пригрозив введенням широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти країни-агресорки.

До слова, міністр фінансів Скотт Бессент також раніше повідомляв, що США готові запровадити жорсткіші санкції проти Росії для припинення війни в Україні, включно з торгівельно-економічними обмеженнями на російську енергетику. Він також наголошував, що санкції проти Москви будуть використані "явно й агресивно" для "максимального впливу", якщо це буде необхідно, щоб зупинити війну.

Глава Мінфіну США сказав, що додаткові санкції проти Росії можуть допомогти надати США більше важелів впливу на переговорах.

Водночас Бессент розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона не посилила енергетичні санкції проти Росії через страх підвищити ціни на газ. А також запитав, який сенс "суттєвої військової та фінансової підтримки України від США протягом останніх трьох років" без відповідних санкцій проти росіян.

Також повідомлялося, що США можуть зняти санкції у сферах цивільної авіації, постачання запчастин, комплектуючих, технічне обслуговування літаків.

Вочевидь, так Трамп відреагував на масовану атаку, якої завдала Росія 7 березня. Нагадаємо, що уночі окупанти запустили по території України 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА.