Єрмак розповів, на якій стадії переговорний процес щодо завершення війни в Україні
- Андрій Єрмак повідомив, що триває процес консультацій щодо врегулювання війни в Україні, зокрема обговорюється 30-денне припинення вогню з Росією.
- Україна готує додаткові санкції у разі відмови Росії від перемир'я, і висловлює сподівання на швидкий прогрес у цьому питанні.
Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак висловився про переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні. А також розповів, на якій стадії обговорення.
За його словами, зараз триває процес консультацій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.
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Що сказав Єрмак про переговори
Згадуючи про переговори, очільник Офісу Президента зазначив, що вчора, 8 травня, український глава держави Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп розмовляли про 30-денне припинення вогню.
Він підкреслив, що Україна розглядає різні варіанти щодо цього. А також наголосив на важливості того, що стратегічні партнери держави підтримують її.
Сьогодні процес на етапі щодо визначення, якщо Росія не приймає цих умов (30-денного перемир'я – 24 Канал) починається процес додаткового тиску, в першу чергу дуже сильних санкцій,
– пояснює Єрмак.
Він також висловив сподівання, що, оскільки Україна займає проактивну позицію, цей процес буде рухатися швидко та сприяти закінченню війни.
Раніше Єрмак заявив, що Україна готова до мирних переговорів з Росією лише після повного припинення вогню. Він підкреслив, що Київ не визнає окупацію своїх територій, однак, усвідомлює необхідність обговорення деяких питань з Москвою.