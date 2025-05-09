Єрмак розповів, на якій стадії переговорний процес щодо завершення війни в Україні

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак висловився про переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні. А також розповів, на якій стадії обговорення.

За його словами, зараз триває процес консультацій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

Дивіться також У найближчі години або дні може бути оголошено про припинення вогню, — Reuters

Що сказав Єрмак про переговори

Згадуючи про переговори, очільник Офісу Президента зазначив, що вчора, 8 травня, український глава держави Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп розмовляли про 30-денне припинення вогню.

Він підкреслив, що Україна розглядає різні варіанти щодо цього. А також наголосив на важливості того, що стратегічні партнери держави підтримують її.

Сьогодні процес на етапі щодо визначення, якщо Росія не приймає цих умов (30-денного перемир'я – 24 Канал) починається процес додаткового тиску, в першу чергу дуже сильних санкцій,

– пояснює Єрмак.

Він також висловив сподівання, що, оскільки Україна займає проактивну позицію, цей процес буде рухатися швидко та сприяти закінченню війни.

Раніше Єрмак заявив, що Україна готова до мирних переговорів з Росією лише після повного припинення вогню. Він підкреслив, що Київ не визнає окупацію своїх територій, однак, усвідомлює необхідність обговорення деяких питань з Москвою.