Це небезпечно: лідери ЄС застерегли від припинення вогню без мирної угоди, – Reuters

Напередодні в Парижі відбулося екстрене засідання європейських лідерів. Вони погодилися з президентом США щодо підходу "мир через силу". Водночас застерегли від припинення вогню без мирної угоди.

Про це пише Reuters з посиланням на чиновника ЄС, повідомляє 24 Канал.

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У ЄС застерегли від припинення вогню без мирної угоди

Посадовець ЄС на умовах анонімності підсумував зустріч у Парижі.

Ми готові надати гарантії безпеки, модальності, які будуть розглянуті з кожною стороною, залежно від рівня американської підтримки,

– сказав чиновник.

Зауважимо, що екстрене засідання європейських лідерів скликав президент Франції після того, як адміністрація Трампа організувала переговори США з Росією.

Чиновник заявив, що європейські лідери погоджуються з Трампом щодо підходу "мир через силу".

Ми вважаємо небезпечним укладати перемир'я без мирної угоди одночасно,

– наголосив посадовець.

Додамо, у саміті взяли участь Макрон, Шольц, а також прем'єри Великої Британії, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Данії, генсек НАТО, президентка Єврокомісії та президент Європейської ради.