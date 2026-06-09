Путін піде на реальні поступки у війні лише в одному випадку, – доктор філософських наук

Володимир Путін витрачає десятки мільярдів доларів, щоб знайти спосіб стати безсмертним. Тому очевидно, що головна цінність для нього – це його власне життя.

Доктор філософських наук Віталій Надурак озвучив 24 Каналу думку, що російський диктатор буде готовий піти на поступки на мирних переговорах лише за одних умов. Мовиться про сценарій, коли буде реальна загроза життю Путіна.

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"Є річ, яка для нього дуже цінна – це його життя. Тому я думаю, що він буде готовий піти на реальні поступки, коли буде загроза його життю. Це його хвилює. Якщо до цього дійде, наприклад, через бунт, то тут він зможе поступитися", – припустив він.

Тобто так званий очільник Кремля вбив понад мільйон російських громадян на війні проти України, але витрачає мільярди, щоб зберегти своє життя. Путіна цікавить лише його влада та здоров'я.

Надурак про готовність Путіна до поступок: дивіться відео

Як Путін шукає безсмертя?

Видання The Wall Street Journal написало, що Володимир Путін шукає секрет безсмертя. Це один з пріоритетних напрямків для витрат російського бюджету. Дослідженнями займаються наближені до диктатора особи. Зокрема, донька російського лідера Марія Воронцова. Вона є ендокринологинею, яка курує державні генетичні програми. Також залучений фізик Михайло Ковальчук, брат близького соратника Путіна Юрія Ковальчука.

Російські вчені зосередилися на двох ключових напрямках: 3D-друк живих тканин та ксенотрансплантація (нарощувані людські органи всередині міні-пігів, які вважаються генетично сумісними з людьми). Вони стверджують, що до 2030 року хочуть мати можливість заміняти людські органи біодрукованою тканиною людини. Та ж дата обговорювалася і для вирощування органів всередині свиней.