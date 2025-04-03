Зеленський окреслив "червоні лінії" України на мирних переговорах

Президент України Володимир Зеленський окреслив умови на переговорах, на які не піде Україна. Зокрема Україна не визнаватиме окуповані території російськими та не піде на зменшення армії.

Для України сильна армія є запорукою безпеки, а тому і "червоною лінією", пояснив Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Зеленський назвав умови миру, на які Україна не піде

"Для нас пріоритет – наша сильна армія. Тому це (для нас) "червона лінія" – жодних зменшень в рази нашої армії. Якщо чесно, ми будемо робити все, щоби залишити армію в тому стані щодо кількості, яка є сьогодні. Велика армія, яка в три рази більша, ніж (була) на початку війни. Армія, яка може тільки модернізуватися. Ось які зміни можуть бути після закінчення війни", – розповів Зеленський, відповідаючи на запитання голови Чернігівської обласної ради Олени Дмитренко.

Він також нагалосив на тому, що Україна не визнає окуповані території російськими.

Інші геополітичні речі – це невизнання будь-яких територій, які окупувала Росія, рускімі. Це українські території, це для нас одна з найголовніших "червоних ліній". У будь-якому випадку, це тимчасово окуповані території,

– підкреслив Зеленський.

Глава держави зазначив, що справедливий мир настане тоді, коли усі українські території повернуться.

"Але якщо можна зробити так, щоби знайти компроміс, щоб повернення цих територій відбулось з часом дипломатичним шляхом… Я думаю, що напевно, що стосується деяких територій, це буде єдиний шлях", – сказав президент.

Він додав, що Україна буде працювати на покаранням військових злочинців, але поки не відомо, чи будуть усі партнери і надалі підтримувати нашу країну в цьому.