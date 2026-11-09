Час закінчувати війну, – Зеленський про готовність Індії бути посередником у переговорах

Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Індійська сторона підтвердила готовність стати посередником у налагодженні експорту українського зерна Чорним морем.

Сторони також обговорили дипломатію. Про це 9 листопада повідомив президент України у своєму телеграм-каналі.

Роль Індії у врегулюванні та продовольчій безпеці

За словами Зеленського, Україна незмінно зберігає конструктивний підхід до переговорів і очікує дзеркальної готовності до деескалації від Росії.

Пан прем'єр-міністр не раз говорив, зокрема й російському очільнику, що зараз час закінчувати війну, а не продовжувати,

– підкреслив український лідер.

Окрему увагу під час діалогу приділили проблемі російського блокування зернового експорту через акваторію Чорного моря. Зеленський зазначив, що від заблокованих морських коридорів страждає як економіка самої Росії, так і продовольча стабільність для інших країн.

Важливо, щоб Індія знайшла, якими своїми кроками та діалогом з іншими лідерами вона може докластися до наближення кінця війни,

– додав глава держави.

Сторони домовилися, що профільні команди залишатимуться на зв'язку для двосторонніх відносин.

Нагадаємо, на початку жовтня очільник індійського МЗС Субраманьям Джайшанкар заявив, що Нью-Делі веде переговори з Києвом і Москвою щодо розблокування експорту агропродукції та припинення атак на цивільне судноплавство в Чорному морі.