"Ми ніби медіатори": Зеленський пояснив, що ускладнює мирні переговори

Україна щодня веде переговори зі США та прагне організувати тристоронні зустрічі з Росією, однак процес ускладнює питання місця їх проведення. Київ наполягає на будь-якому нейтральному майданчику, тоді як позиції сторін не збігаються.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона щодня перебуває у контакті з представниками США та працює над організацією тристоронніх переговорів із Росією. Про це глава держави наголосив в ефірі телемарафону.

Що сказав Зеленський про мирні переговори?

Зеленський зазначив, що ключовою перешкодою для продовження мирних переговорів залишається питання місця проведення таких зустрічей. За словами глави держави, українська переговорна група постійно взаємодіє з американською стороною, однак процес ускладнюється різними підходами до організації перемовин.

Зеленський зауважив, що іноді виникає відчуття, ніби Україна виступає радше як медіатор, ніж як сторона війни. Президент підкреслив, що Київ підтримує формат тристоронніх зустрічей і готовий до їх проведення в будь-якій країні. Серед можливих локацій розглядаються держави Європи, Туреччина, Швейцарія, а також країни Близького Сходу.

Водночас позиції партнерів і опонентів відрізняються: американська сторона наразі обмежена можливістю проводити зустрічі лише на території США, тоді як Росія, за словами Зеленського, готова до переговорів будь-де, окрім Америки.

Окремо президент зазначив, що ситуація на Близькому Сході, зокрема напруження навколо Ірану, впливає на мобільність американської делегації – з міркувань безпеки вона тимчасово не здійснює закордонних поїздок.

