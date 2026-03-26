Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Le Monde. Він сказав, що має робочі стосунки з Дональдом Трампом, але між Україною та США є розбіжності.

Як Україна та США ставляться до Путіна?

Журналісти попросили президента розповісти про результати мирних переговорів, які відбулися у Флориді, та сказати, чи є якийсь прогрес у дипломатичному процесі.

Ми не бачимо від Росії щирого бажання закінчення війни, і ми ділимося цим із партнерами. Сполучені Штати Америки вважають, що Путін хоче завершення війни. Тут у нас абсолютно різні погляди,

– сказав лідер держави.

Зеленський пояснив, що "нормально, коли є різні погляди", нічого страшного в цьому немає. Проте слід працювати над розбіжностями, якщо хочеш досягти результату.

Коли ми хочемо закінчення війни, прискорення цього процесу, ми піднімаємо питання щодо тиску на Росію. Ми знаємо, що Путін не хоче завершувати війну. Ми просимо про додатковий тиск, щоб він захотів. А Америка вважає, що він хоче і для чого зайвий тиск, якщо Росія показує, що вони також готові до миру,

– розповів гарант.

Важливо! У США не визнають, що росіяни не хочуть завершувати війну. Дональд Трамп постійно говорить, що Росія й Україна близькі до угоди. А коли розуміє, що до цього далеко, – звинувачує Зеленського.

Росіянам подобається воювати

В ефірі 24 Каналу журналістка та психологиня Лариса Волошина наголосила: цинічні удари по Україні, як-от атака 24 березня, приносять втіху не тільки Путіну, але й самим росіянам. За приклад вона навела почуту розмову між українцем і росіянином, який казав, що в Україні немає людей, самі нацисти.



Додамо, що російські полонені під час анкетування висловили схожі думки.

Які настрої у Росії зараз?

Економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв в ефірі 24 Каналу розповів, що режим Путіна максимально закручує гайки, бо відчуває невпевненість. Схожа ситуація була хіба що під час заколоту Євгена Пригожина в 2023 році.

Силовики "б'ють по всіх, щоб захиститися". Тобто можна говорити і про внутрішній розкол, і про зовнішній тиск із метою зміни влади, зокрема усунення Путіна.