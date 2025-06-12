Навіщо Путін імітує переговори з Україною: Зеленський розкрив намір глави Кремля

Володимир Зеленський підкреслив, що російський диктатор Путін веде переговорний процес з українською стороною тільки, щоб уникнути нових санкцій.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента України для Bild.

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Навіщо Путін імітує переговори з Україною

Президент України зазначив, що Росії важливо показати Трампу, що "між Україною і Росією є дипломатичний міст" і гарант пояснив, навіщо.

Щоб проти Росії не запроваджували санкцій поки тривають переговори. Тому що Путін завжди може сказати: "Ми розмовляємо один з одним! Якщо будуть введені санкції, переговорів більше не буде",

– пояснив Зеленський.

Крім цього, він додав, що окупанти переслідували й іншу мету. Країна-агресорка хотіла "діалогу без європейців і без американців", щоб ізолювати Україну.

"Тривала війна без підтримки партнерів (України – 24 Канал) – це був би ідеальний варіант для Путіна. Він не витримає тривалої війни з партнерами і санкціями", – підкреслив лідер.

Зеленський зазначив, що лідер США бачить, що російська сторона "не зовсім відкрита і чесна щодо війни". На думку українського президента, Росія "просто бреше Трампу".

Також Зеленський сказав, що приймає той факт, що Трамп неодноразово критикував як Путіна, так і його самого і пояснив, що поставиться до цього нормально, якщо це наблизить Україну до закінчення війни.

"На мою думку, Путін не розуміє нічого, крім сили. І в Америки є ця сила. І я дуже сподіваюся, що Америка це бачить і розуміє", – наголосив український лідер.

Президент Зеленський також висловився щодо питань санкції. На його думку, головною помилкою обмежень є те, що їх реалізували занадто повільно. Це, своєю чергою, дало Путіну шанс адаптуватися. Зокрема, йдеться і про економіку, і особливо про військову промисловість.

"Путін відчуває, що його економіка зараз страждає. Але він хоче виграти більше часу, перш ніж буде запроваджено жорсткі санкції, тому що він зможе протриматися ще якийсь час", – зазначив Зеленський, підкресливши, що санкції мають бути реалізовані зараз.

Додамо, що президент також наголосив, що чим більшою буде підтримка Україні, тим менше українців загине.

"Люди – це не дрова, які ми кидаємо у вогонь. Ми не ставимося до своїх людей так, як це роблять росіяни", – підкреслив Зеленський.