Ми готові до наступного раунду тристоронніх зустрічей, – Зеленський

Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Туском. Президент України та прем’єр-міністром Польщі обговорили хід переговорів та майбутні зустрічі.

Україні потрібно довгострокове припинення вогню. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Про що говорили Зеленський та Туск?

Президент України повідомив, що провів зустріч із Дональдом Туском та поінформував його про хід переговорів для майбутнього та справедливого миру.

Нам потрібне довгострокове припинення вогню, надійна безпека і тривалий мир,

– заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна готова до наступного раунду тристоронніх переговорів та подальшого розвитку добросусідських відносин з країнами-партнерами.

Також Зеленський зазначив, що на зустрічі було обговорено питання Міжнародної конференції з питань відновлення України.

Дякую Польщі за підтримку євроінтеграції України. Сподіваємося на відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу найближчим часом,

– сказав президент.

До уваги! Джерела ЗМІ повідомляють, що в червні – липні Україну можуть спробувати дотиснути на вигідне для Путіна завершення війни, але якщо реформа армії в країні буде успішною, тоді Київ буде сильнішим дипломатично. Також у червні розпочнеться реформа армії, про що президент заявив 1 травня. Деталі ще погоджують, але вже відомо, що зарплати військових значно підвищать.

Що ще відомо про заяви Зеленського?

Президент Зеленський заявив, що літо 2026 року стане вирішальним для Володимира Путіна у виборі між продовженням війни та дипломатією. Таку думку президент України висловив на 8 саміті Європейської політичної спільноти у Єревані.

