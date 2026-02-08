Росіяни на переговорах змінили риторику, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що російська делегація під час переговорів обходиться уже без "історичних альманахів". Але вірити їм усе одно не можна.

Про це президент розповів на зустрічі із журналістами. Деталі передає 24 Канал.

Як змінилася риторика росіян під час мирних перегорів?

Лідер нашої держави зауважив, що окупанти стали більш конкретними.

Російська делегація вже без цих пустопорожніх "історичних альманахів" та екскурсів, вона тепер про інше і більш конкретно – що робимо, а що не робимо; на що готові, на що не готові, як будемо моніторити припинення вогню та інші такі конкретні речі,

– пояснив гарант.

Водночас вірити росіянам, як і раніше, не можна. Адже свою думку про Україну вони не змінили.

"Я думаю, що в них до нас приблизно ті самі почуття, що й були, тому що вони Україну ненавидять, ось і все… Тому у нас немає жодних ілюзій", – уточнив Зеленський.

