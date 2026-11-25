Україна наразі не має нових конкретних пропозицій щодо переговорного процесу. Зеленський заявив, що Київ очікує відповідних ініціатив від партнерів зі США.

Про це повідомляє видання "Новини.LIVE".

Що сказав Зеленський

Як зазначив Зеленський, міжнародні партнери наразі продовжують напрацьовувати бачення подальшого дипломатичного треку, проте конкретних напрацювань Україна ще не отримувала.

Саме позиція Вашингтона та готовність американської сторони формувати порядок денний залишаються визначальними для організації подібних зустрічей.

Поки що немає, чекаємо від американців. Вони генератори цих зустрічей, ідей. Чекаємо,

– наголосив Зеленський, відповідаючи на запитання щодо можливих нових переговорних ініціатив.

До слова, президент США Дональд Трамп зі сміхом відкинув заяву Володимира Зеленського про прагнення завершити війну до січня. Очільник Білого дому наголосив, що не встановлював жодних часових рамок для мирної угоди.

Водночас український президент заявив, що звернеться до нового Конгресу США, якщо Трамп не домовиться про мир.