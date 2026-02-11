Переговорів в Москві та Білорусі не буде, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговорів з Росією у Москві або Білорусі не буде. Він сказав, що не може їхати на переговори у столицю агресора.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Що Зеленський думає про ідею мирних переговорів у Москві?

Я чув кілька разів публічно, як російська сторона запрошувала. Щоправда, мені здається, що вони запрошували мене особисто. Я на це відреагував. Ми захищаємо нашу державу, і на нас напала Росія, і вони є агресором. Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що овдночас Україна готова підтримувати ідеї США, зустрічатися на будь-яких територіях, окрім Росії і Білорусі. Остання є союзницею Росії та допомагала здійснити напад у 2022 році.

