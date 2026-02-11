Укр Рус
Переговорів в Москві та Білорусі не буде, – Зеленський
11 лютого, 20:20
2

Переговорів в Москві та Білорусі не буде, – Зеленський

Сергій Попович
Основні тези
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що переговорів з Росією у Москві або Білорусі не буде, оскільки Росія є агресором.
  • Україна готова підтримувати ідеї США і зустрічатися на будь-яких територіях, окрім Росії і Білорусі, яка є союзницею Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговорів з Росією у Москві або Білорусі не буде. Він сказав, що не може їхати на переговори у столицю агресора.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Що Зеленський думає про ідею мирних переговорів у Москві?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорів з Росією у Москві або Білорусі не буде.

Я чув кілька разів публічно, як російська сторона запрошувала. Щоправда, мені здається, що вони запрошували мене особисто. Я на це відреагував. Ми захищаємо нашу державу, і на нас напала Росія, і вони є агресором. Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви, 
– зазначив Зеленський.

Він додав, що овдночас Україна готова підтримувати ідеї США, зустрічатися на будь-яких територіях, окрім Росії і Білорусі. Остання є союзницею Росії та допомагала здійснити напад у 2022 році.

Зеленський розповів, коли може відбутися наступна тристороння зустріч та що буде темою

  • Володимир Зеленський заявив, що новий раунд тристоронніх переговорів може відбутись у США у вівторок чи середу, тобто 17 або 18 лютого.

  • Серед тем, які планують обговорити – ініціатива США щодо створення вільної економічної зони як буфера на Сході України. Але, як зазначив Зеленський, і Київ, і Москва до такого варіанту ставляться скептично. Київ також проти того, аби віддавати Росії ту територію Донеччини, яку окупанти не захопили.