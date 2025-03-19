Зеленський відповів, чи вірить, що США зможе примусити Росію до миру

Зеленський зазначив, що союзники повинні зрозуміти, хто насправді такий Путін. США, на його думку, цілком здатні говорити з Росією з позиції сили.

З Росією, на його дмку можна говорити лише через силу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського та президента Фінляндії Александра Стубба.

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США можуть говорити з Росією через силу

Зеленський зазначив, що Україна опиниться у складному становищі, якщо США повернуться до неї спиною.

Тимчасове припинення допомоги було так само негативним сигналом, але Зеленський висловив вдячність американській стороні, що допомогу відновлено.

Президент України вірить, що США залишатимуться на боці України.

Ми дійсно хочемо закінчити війну. І ми розуміємо, що рускіє дійсно не хочуть її закінчити,

– зазначив Зеленський.

Україна хоче скінчити війну якнайшвидше. Водночас західні союзнкии повинні побачити, хто Путін насправді є і як з ним домовлятися – через силу.

"Я думаю у Сполучених Штатів для цього все є, щоб це реалізувати", – підкреслив Зеленський.