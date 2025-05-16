Зеленський на саміті в Албанії закликав покарати Росію, якщо та не піде на перемир'я

Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту застосувати жорсткі санкції проти Росії у разі провалу переговорів у Стамбулі, якщо російська делегація не продемонструє готовність до припинення вогню.

Глава держави заявив про це під час свого виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Албанії, де зібралися лідери майже всіх європейських країн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Зеленський закликав покарати Росію, якщо та не погодиться на перемир'я

Президент Зеленський наголосив, що першочерговим завданням для України є повне, безумовне й чесне припинення бойових дій.

Якщо російські представники в Стамбулі сьогодні не можуть погодитися навіть на це, на припинення вогню, на цей очевидно необхідний перший крок, то буде на сто відсотків ясно, що Путін продовжує підривати дипломатичні зусилля,

– сказав Зеленський.

За словами президента, російську делегацію знову очолюють майже ті самі посадовці, які брали участь у переговорах 2022 року, і вони знову демонструють небажання досягати реальних домовленостей.

"Вони роблять багато заяв, багато погроз, але нічого не вирішують. Вони роблять усе, щоб перетворити цю зустріч у Стамбулі на інсценований порожній процес, як і в 2022 році", – вважає президент.

Якщо виявиться, що Росія справді "грає в театр", і жодних результатів сьогодні не буде досягнуто, він закликає до рішучої реакції світу, "включаючи санкції проти енергетичного сектора та банків Росії".

Він додав, що Україна своєю чергою готова "вжити всіх реалістичних кроків", щоб покласти край війні.

Зеденський закликав Путіна "надати своїй делегації реальні повноваження", щоб "повністю припинити вбивства на час, достатній, аби дати дипломатії реальний шанс".