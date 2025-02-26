Зеленський сказав, чи піде на зменшення кількісного складу армії України
- Володимир Зеленський заявив, що зберігатиме максимальний кількісний склад Збройних сил для захисту інтересів України.
- Президент висловив сумнів у бажанні Росії припинити війну.
- Зеленський зазначив, що триває робота над питанням розміщення в Україні іноземних військ, ідею підтримали 8 країн.
- Позиція США і кількість країн, готових надати війська, відіграватимуть важливу роль у відправці миротворців в Україну.
Володимир Зеленський висловився щодо іноземного контингенту в Україні у разі досягнення перемир'я на фронті. Політик відповів, чи зменшуватиме кількість армії.
Під час спілкування з журналістами глава держави зауважив, що триває робота над питанням щодо розміщення в Україні іноземних військ. Він уточнив, що до позитивного бачення цієї ідеї вже доєдналися 8 країн, передає 24 Канал.
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"Я вірю в нашу армію"
Президент сказав, що у питанні про відправку миротворців в Україну важливу роль відіграватиме позиція США, кількість країн, які готові надати свої війська, а також їхня чисельність.
"Ми робимо кроки у цьому напрямку. У нас наразі є різне бачення щодо кількості", – зауважив Зеленський. Втім, він наголосив, що головне – рухатися до результату.
Водночас президент висловив сумнів у тому, що Росія має справжнє бажання припинити війну. І саме тому "ми віримо у нашу армію, і це буде однією із найголовніших гарантій безпеки", додав він.
Тому я збережу у будь-якому випадку максимальний кількісний склад Збройних сил, який потрібен Україні для захисту її інтересів,
– запевнив Зеленський.
До слова, зараз у лавах Сил оборони перебувають понад 800 тисяч людей.