Зеленський назвав умову для мирних переговорів з Путіним і пояснив, чому вони не на часі

На сьогодні переговори з російським диктатором – це просто затягування часу. Необхідна чітка позиція сильних країн, яка примусить Путіна сісти за стіл перемовин для завершення війни, а не висування нових умов.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у рамках 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки "Grain from Ukraine", повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Дивіться також Путін хоче "домовитися" з Україною лише про капітуляцію, – Зеленський

Зеленський про мирні переговори з Путіним

Український лідер зауважив, йдеться про людину, яка кожні 2 – 3 місяці займається ескалацією, підіймає ставки, аби не сідати у будь-якому форматі з Україною за стіл переговорів.

Усі порушують питання: хто на що готовий заради миру? Але Росія не хоче миру. Вона хоче, щоб хтось їх попросив закінчити війну,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, ще на початку повномасштабного вторгнення агресор висував нашій державі ультиматуми, – про скорочення армії, визнання окупованих регіонів "російською територією", денацифікацію. Водночас продовжував завдавати ракетних ударів.

Росія нібито наголошує на "готовності вести переговори" з новою адміністрацією США, однак, сама відкриває шлях до третьої світової війни.

Після їхніх заяв про мир, що вони готові начебто до всього, і, може, у них вийде з новою адміністрацією США, що вони роблять? Вони відкривають шлях до третьої світової війни, – залучають понад 11 тисяч північнокорейських військових. Роблять це публічно, тобто показують, що не збираються закінчувати війну. Вони б'ють по нас новою ракетою і погрожують відкрито наступними ядерними можливостями,

– констатував український лідер.

Глава нашої держави зауважив, що Путін уже втратив майже 700 тисяч людей. Це громадяни його країни. Однак, кремлівський диктатор не рахує людей.

Тому домовлятися з ним сьогодні, коли немає чіткої позиції сильних країн, які будуть на стороні справедливого миру, – це просто затягування часу,

– підкреслив Зеленський.

Також наголосив, країнам треба діяти спільно. У тому числі країнам Африканського континенту, Азії, США, Бразилії.

"Треба приймати позицію, щоб поставити Путіна на місце, щоб він хотів сісти за стіл переговорів для закінчення війни, а не для того, щоб поставити свої нові умови", – підкреслив український лідер.