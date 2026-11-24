Президент України Володимир Зеленський звернеться до нового Конгресу США, якщо Дональд Трамп не схилить Володимира Путіна до миру до кінця року. Київ наполягатиме на значній військовій допомозі та посиленні санкцій.

Як повідомляє агентство Bloomberg, відповідну заяву глава держави зробив з огляду на формування нового складу американського парламенту, який контролюватимуть демократи.

Що сказав Зеленський

За словами Володимира Зеленського, якщо за посередництва президента Дональда Трампа не вдасться досягти прийнятної для Києва мирної угоди, держава домагатиметься значного збільшення оборонної підтримки з боку Вашингтона.

Рівень підтримки України та санкцій має бути таким, щоб це стало чітким сигналом для росіян. Настав час сісти за стіл переговорів і припинити війну,

– зазначив президент.

Віткофф і Кушнер наполягають на укладенні мирної угоди "якнайшвидше", бажано до січня. Тож, за словами Зеленського, Україну можуть змушувати до значних поступок, тоді як Путін не демонструє жодних ознак готовності припинити війну.

"Є бажання рухатися дуже швидко, і ми, і росіяни це розуміємо. Ми розуміємо, якою може бути ціна. Ми теж дуже хочемо миру, але не лише за рахунок України", – сказав Зеленський.

До слова, він також зауважив, що кінцевою метою диктатора Путіна залишається повна окупація України.