Українська делегація прибула до Женеви: Умєров висловив очікування від переговорів

У Швейцарії 17 – 18 лютого відбудеться новий раунд тристоронніх мирних перемовин між Україною, Росією та США щодо припинення війни. Команда переговорників від України ввечері 16 лютого вже прибула до Женеви.

Про таке поінформував секретар РНБО та очільник української делегації Рустем Умєров.

Чого Україна очікує від перемовин у Женеві?

За словами Умєрова, порядок денний зустрічі вже погодили. Українська делегація готова до роботи.

Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань – задля просування до достойного та стійкого миру,

– наголосив Умєров.

Варто також зауважити, що з боку України в зустрічі братимуть участь:

Кирило Буданов – керівник Офісу президента;

Андрій Гнатов – начальник Генштабу;

Давид Арахамія – голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України;

Сергій Кислиця – перший заступник керівника Офісу президента;

Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР МО.

Які заяви звучали щодо перемовин останнім часом?