Росію треба примусити: політолог розкрив, чому відновлення перемовин зараз не має жодного сенсу

Мирні переговори щодо закінчення війни в Україні були поставлені на паузу. І зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у США мала стати імпульсом для поновлення перемовин. Проте є чинники, які стоять на заваді їх результативності.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політолог Олег Лісний, який вважає що наразі є умови, які не сприяють тому, щоб Україні вдалося досягнути справедливого миру для себе. Також за результатами зустрічі Зеленського та Трампа у серпні можуть вперше приїхати до Києва перемовники президента США – Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

За яких умов можуть відновитися мирні переговори вигідні для України?

Лісний наголосив, що Володимир Путін не налаштований на жодні перемовини. Він декларує, що не збирається закінчувати війну, а тому немає сенсу вдихати життя у мертві перемовини, адже це безрезультативна робота.

"Я є прихильником того, що Путін або російська делегація не мають приходити по добрій волі на перемовини. Вони мають бути примушені прийти на них для того, щоб говорити конструктивно", – підкреслив політолог.

Політолог оцінив можливості відновлення мирних переговорів: дивіться відео

Водночас якщо і далі вважати, що Путін – "хороший хлопець", який теж хоче миру тільки по-своєму, то переговори, на його думку, не мають сенсу.

Очільник Кремля насправді хоче капітуляції і знищення України, тоді, в його розумінні, це буде мир. А в нашому – це апелювання до справедливості, до міжнародного права, про яке вже ніхто не згадує дуже давно або фрагментарно. Ми не нападали, як каже Путін, разом із Заходом на Росію. Це навпаки Росія на нас напала, і це сталося не понад чотири роки тому, а набагато раніше,

– пояснив Олег Лісний.

Тому політолог наразі не бачить вікна можливостей у перемовному процесі. Також він не поділяє оптимізму іноземних журналістів щодо того, що зараз можна відновити перемовини. Це не можливо сьогодні, адже Путін ескалює і далі ситуацію та не збирається зупинятися.

Нагадаємо, що видання Financial Times вважає, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні важлива для відновлення мирного процесу та зміцнення військової підтримки України.

Журналісти видання припустили, що це, ймовірно, найкраща можливість для Києва від початку другого президентського терміну Трампа повернутися до активної фази переговорів та отримати військову підтримку. Наразі змінилася ситуація, тому що прямі контакти між радниками Зеленського та Трампа допомогли змінити ставлення президента США до війни та позиції України.

Видання бачить важливим чинником також приїзд до України американської активістки Лори Лумер, яка раніше була проти підтримки Києва. Тепер вона вважає, що частина правого середовища у США перебуває під впливом російської пропаганди. І в Україні це сприйняли як можливість вплинути на дискусію всередині кола прихильників Трампа.