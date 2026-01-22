Відповідну інтерпретацію заяви, яку зробив Кирило Буданов під час панельної дискусії на тему "Шлях до миру в Україні: силою чи угодою?" у Давосі, запропонував Володимир Цибулько. Він політичний експерт та блогер.

Дивіться також "Завтра миру не буде, але є стриманий оптимізм": Буданов зробив заяву про завершення війни

Що сказав експерт?

Цибулько пояснив значення заяви колишнього начальника ГУР.

Блогер висловив думку, що голова ОП розкрив критично важливу інформацію щодо поточної ситуації. Зокрема, Буданов вважає, що цивілізований світ повинен об'єднатись проти Росії, але повинен також підтримувати Україну. Експерт переконаний, що це – ключові меседжі, які потрібно доносити до західної аудиторії.

Він також звернув увагу на важливе зауваження Буданова, яке раніше нібито не звучало публічно на заходах такого рівня. Глава Офісу Президента прокоментував ступінь залученості Росії в переговорний процес та згадав про "неприємних людей" і навіть "неприємні країни".

Водночас Буданов сказав, що закривати на це очі – не варіант, адже нам все одно потрібно буде мати справу з ними. За словами експерта, це свідчить про розуміння необхідності вести перемовини з усіма, а не тільки з тими, з ким комфортно спілкуватись, задля досягнення успіху.

Блогер додав, що у іншому разі такий перемовник – профнепридатний та потребує заміни.

Експерт підкреслив, що Кирило Буданов демонструє свою позицію як словами, так і діями. Він зазначив, що той продемонстрував готовність брати участь у переговорах з будь-якою стороною, якщо це піде на користь нашій державі. Сприянні обміну полоненими ще раз підтверджує готовність Буданова діяти.

На завершення Цибулько послався на цитату керівника Офісу президента, яка ще більше доповнює його позицію стосовно процесу мирних перемовин.

Буданов визнав, що цей шлях непростий, проте потрібно працювати з такою реальністю, якою вона є. Іншого виходу не існує.