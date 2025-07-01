Скасування санкцій і повернення активів: Лавров назвав вимоги Росії до мирного договору

Кремль все ще нібито готовий до "політико-дипломатичного подолання українського конфлікту". Однак Сергій Лавров вимагає зафіксувати в мирному договорі демілітаризацію та денацифікацію України, а також відкликання позовів проти Росії.

Про це глава МЗС країни-агресорки заявив у інтерв'ю угорській газеті Magyar Nemzet, передає 24 Канал. Окрім того, посадовець мріє про скасування антиросійських санкцій і повернення активів.

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Чого вимагає Лавров

Міністр закордонних справ заявив, що Росія залишається відкритою для вирішення "українського конфлікту" за умови досягнення міцного миру, а не перемир'я.

Нам не потрібна пауза, яку київський режим і його зовнішні куратори хотіли б узяти для перегрупування військ, продовження мобілізації та зміцнення військового потенціалу,

– цинічно зазначив Лавров.

Для цього російська влада класично вимагає усунення так званих першопричин. Насамперед йдеться про ліквідацію буцімто загрози у зв'язку з розширенням НАТО та "втягуванням" у це України.

На порядку денному – завдання демілітаризації та денацифікації України, скасування антиросійських санкцій, відкликання всіх судових позовів проти Росії та повернення її активів, незаконно заарештованих на Заході. Усі ці положення мають бути прописані в юридично зобов'язувальній угоді про мирне врегулювання,

– вважають у Кремлі.

Не забув міністр і про "захист прав" російськомовних і "канонічно православних" українців, а також вимогу визнати окуповані території російськими.

Нагадаємо, про готовність до продовження переговорів з Україною Володимир Путін розповідав у телефонній розмові Дональду Трампу. За словами помічника диктатора Юрія Ушакова, Кремль особливо зацікавлений у дипломатичному вирішенні, однак Росія домагатиметься поставленої мети "СВО" – а саме "викорінення першопричин".