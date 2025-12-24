Чи погодиться Путін на мирний план Зеленського?

Почати треба з того, а навіщо цей план оприлюднено взагалі, зважаючи на те, що сторони досі тримали мовчанку? Про це пише Вадим Денисенко, інформує 24 Канал.

Читайте також Не цього року: коли Москва почне говорити про кінець війни серйозно

Відповідей на це питання може бути кілька:

попросили американці (я не дуже у це вірю);

це погоджено з частиною європейців (такий варіант не можна виключити);

це пов'язано з тим, що продовження розмов з росіянами може змусити американців зробити умови набагато жорсткішими (думаю, це одна з можливих реальних причин);

це частина внутрішньо політичної стратегії президента (думаю, це одна з можливих реальних причин).

То що буде далі? Як я вже зазначив вище, цей документ з 20 пунктів точно не буде підписаний. Росіяни на нього не підуть. Американці, своєю чергою, продовжать переговори, виходячи з більш жорсткої позиції Кремля і будуть тиснути на Україну, зокрема й відмовою від ідеї про аналогію з 5 статтею НАТО.

Не виключено, що питання переговорів знову стане частиною протистояння демократів та республіканців, що було б глобальною проблемою для нас.

Президент Росії Володимир Путін піде на мирні переговори у двох випадках:

страх (у Дональда Трампа можливостей поки нема, а Китай не буде грати в гру США),

або отримання умов, які він хоче досягти – території, зняття санкцій та повернення в геополітику і бажано вплив на українські вибори. Останній пункт зараз видається нереалістичним, а от перші три Путін буде продавлювати.

Тут особливо треба звернути увагу на візит французького лідера Еммануеля Макрона в Росію 7 лютого 2026 року. На ньому Макрон може зіграти роль такого собі Чемберлена.

Виходячи з вище сказаного, я дуже сумніваюся, що ми вже біля фінішу.