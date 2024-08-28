Китай закликає підтримати мирний план щодо України, розроблений разом із Бразилією

Китай та Бразилія розробили мирний план врегулювання ситуації в Україні. Тепер в КНДР закликають його підтримати.

Китай закликав більше країн підтримати його мирний план для України після серії дипломатичних переговорів з Індонезією, Бразилією та Південною Африкою. За словами посланця Лі Хуея, ці три країни є представниками Глобального Півдня та "важливими силами у просуванні миру в світі".

Дивіться також Китай знову нагадав про свій "мирний план": що за цим стоїть

Війна змінила характер

Посланець Китаю зазначив, що ці країни підтримують зв'язок як з Росією, так і з Україною. Вони прагнуть політичного врегулювання "кризи" шляхом діалогу та переговорів.

Мовиться про мирний план, який раніше запропонували Китай та Бразилія. Він передбачає мирну конференцію за участю України та Росії, без розширення військових дій. Китай та Росія були відсутні на саміті миру у Швейцарії у червні. Росію не запрошували, а Китай відмовився.

Попри те, що дипломатичний діалог між Росією та Україною поки що не здається можливим, війна змінила свій характер. Це пов'язано із тим, що Україна проводить операцію у Курській області, адже це показало вразливість Росії.

Лі Хуей звернув увагу на це і розкритикував західну підтримку України. За його переконаннями, західні країни продовжують пом'якшувати умови для ударів по російській території. США та НАТО назвали Китай "співучасником" Росії у війні, звинувачуючи його у постачанні обладнання та технологій, які Росію використовує для того, щоб атакувати Україну.