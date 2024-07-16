ЄС дистанціюється від "мирних ініціатив" Орбана щодо України, – ISW

Представники Євросоюзу дистанціюються від політичної позиції глави угорського уряду Віктора Орбана щодо війни в Україні.

До такого висновку дійшли в американському Інституті вивчення війни. Про це фахівці ISW написали у черговому своєму звіті, аналізуючи публікації у західних ЗМІ.

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ISW проаналізувало ставлення ЄС до "мирних ініціатив" Орбана

Фахівці зазначили, що негативну реакцію у європейських політиків викликали візити Орбана до України, Росії, Китаю і США, де той намагався підняти тему переговорів по війні Росії проти України.

У звіті ідеться, що речник Комісії ЄС Ерік Мамер 15 липня заявив, що через нещодавні дії Орбана лідери Європейського Союзу, включаючи президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, не братимуть участі в неформальних зустрічах під керівництвом Угорщини.

Того ж дня видання Politico, посилаючись на неназваних дипломатів ЄС, повідомило, що верховний комісар ЄС Жозеп Боррель проведе "офіційне" засідання ради із закордонних справ одночасно з самітом із закордонних справ Угорщини в Будапешті наприкінці серпня 2024 року.

Таким чином міністри закордонних справ країн ЄС хочуть "надіслати чіткий сигнал, що Угорщина не виступає від імені ЄС".

Міністр у справах ЄС Швеції Джесіка Росволл повідомила Reuters 11 липня, що Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща направлятимуть державних службовців лише на засідання уряду, пов'язані з головуванням Угорщини в Раді ЄС у липні 2024 року, і що інші країни Євросоюзу розглядають подібне рішення.