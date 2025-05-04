Авторитет США опиниться на смітнику, – Годжес різко відреагував на пропозицію Віткоффа

Спецпредставник американського президента Стів Віткофф представив Європі план припинення російсько-української війни. В ньому зокрема пропонується, що США де-юре визнають Крим російським, а де-факто визнають російський контроль над окупованими територіями Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей.

Екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес у розмові з 24 Каналом висловив думку, що таке рішення стало б катастрофою і довіра до Сполучених Штатів може бути втрачена.

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Які наслідки будуть від визнання Криму російським?

Годжес наголосив, що інші країни, зокрема європейські, не приймуть таку пропозицію американського мирного плану. Він впевнений, що Туреччина точно не погодиться на таке.

Таким чином авторитет США опиниться на смітнику. По-друге, китайці візьмуть це до відома і подумають, що якщо США гнучкі щодо територій, тоді міркуватимуть над питанням, чому їм не можна було б захопити частину Філіппін чи Тайваню,

– озвучив Годжес.

Якщо адміністрація Трампа врешті дійде до того, аби визнати Крим російським, тоді, зі слів екскомандувача армії США в Європі, стане очевидним, що вона абсолютно не розуміє причин російсько-української війни, історії та географії.

"Сподіваюся, що Україна не погодиться на американські пропозиції. Вона не зобов'язана приймати все, про що домовляться Росія і США", – підкреслив Годжес.

Таке рішення Сполучених Штатів в майбутньому, на чому наголосив екскомандувач армії США в Європі, негативно вплине на відбудову України. Великі інвестиційні компанії якщо побачать, що США визнали окупований Росією Крим російським, не охоче вкладатимуть кошти у відновлення українських міст.

Адже вони розумітимуть, що війна з країною-агресоркою може відновитись, оскільки Кремль відчуватиме, що може й надалі через збройну агресію захоплювати території України, а згодом отримати схвалення США щодо привласнення собі українських земель.