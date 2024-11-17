Крим в обмін на частину окупованих територій: CNN описав чергову "мирну угоду Трампа"

Новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово стверджував, що закінчить війну в Україні за 24 години. Однак Це здається неправдоподібним, оскільки Росія та Україна вже воюють протягом десяти років.

Проте, враховуючи бажання Трампа ввійти в історію як великий переговорник, ймовірно, він міг би просувати "мирну угоду", яка передбачає відмову України від Криму в обмін на деякі окуповані території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Деталі "мирної угоди" Трампа

Так, CNN пише, що факт розгортання північнокорейських солдатів для ведення війни проти України, говорить про те, що Путін не хоче оголошувати масову мобілізацію в Росії. Тож він може мати власні інтереси в згортанні війни на умовах, які він вважає сприятливими.

Загальні контури угоди, яка може покласти край бойовим діям, можуть полягати в тому, що Росія збереже Крим, який вона захопила в 2014 році, а Україна отримає назад частину територій на сході України, які Росія захопила. Натомість Україна не вступає до НАТО, але отримує гарантії безпеки від США, такі як Японія,

– повідомляють аналітики.

Водночас представники американського телеканалу зауважують, що ні росіяни, ні українці не будуть задоволені елементами цієї угоди. Вони називають альтернативою договору лише "вічну війну".

До слова The Times спрогнозували ризики угоди між Трампом і Путіним. Так, "вирішення долі України" між США і Москвою можуть спонукати останню "довести справу до кінця" або навіть почати вторгення у сусідню країну.