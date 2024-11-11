Якщо Трамп дозволить Путіну перемогти, то "завдасть шкоди Америці", – адмірал Бауер

Адмірал Роб Бауер підкреслив, що Україна є "стратегічно важливою" для Сполучених Штатів. Він розкритикував плани Трампа та його союзників щодо врегулювання конфлікту.

Він попередив, що участь КНДР у війні є проблемою для США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Чому програш України не в інтересах США

Під час оборонного саміту в Празі адмірал Бауер наголосив, що участь США у війні в Україні є критично важливою для збереження світового порядку, заснованого на правилах. Трамп, за його словами, "завдасть шкоди Америці", якщо дозволить Путіну перемогти.

Україна, за його словами, стратегічно важлива для Сполучених Штатів, він закликав продовжувати надавати їй підтримку.

Він також назвав підтримку Росії з боку Північної Кореї серйозною проблемою.

Ця війна пов'язана з амбіціями Росії й, опосередковано, з амбіціями Китаю. Я не можу собі уявити, що в інтересах Сполучених Штатів дозволити Путіну вийти з цього конфлікту переможцем,

– вважає Бауер.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп телефонував Владіміру Путіну 7 листопада. Під час розмови він закликав "не допустити ескалації в Україні". Факт цієї розмови спростовують у Кремлі.