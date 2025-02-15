Трамп хоче зупинити війну назавжди, і щоб Україна стала суверенною, безпечною державою, – Келлог

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Трамп хоче зберегти незалежність України та зробити її мирною та безпечною державою. Він вказав, що це насамперед залежить від спільних дій союзників.

Гарантії безпеки для України повинні бути непорушними, зазначив він. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Як плани Трампа описує Кіт Келлог

Келлог підкреслив, що Трамп зацікавлений саме у довгостроковому мирі і остаточному закінченні війни в Україні. Їй більше нічого не повинно загрожувати.

Трамп хоче зробити так, щоб війна зупинилася назавжди і Україна стала суверенною, безпечною державою,

– заявив Келлог.

Він підкреслив, що забезпечення такого сценарію потребує чітких гарантій безпеки Україні.

"І це залежить від всіх нас (союзників – 24 Канал). Коли ми кажемо про гарантії безпеки, ми маємо розуміти, що ми підписуємося під ними. Це зобов'язання", – сказав спецпредставник Трампа.

Він також вкотре закликав європейські країни збільшити видатки на оборону.

Нагадаємо, Келлог зазначив, що під час свого візиту до України та розмови із Зеленським буде спиратися на розмову українського президента з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Мюнхені.