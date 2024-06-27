У Білому домі висловились про нібито "мирний план" Трампа щодо війни в Україні

У Білому домі заявили, що саме Україна має визначати, коли і на яких умовах вона сяде за стіл переговорів. Також в США наголосили на стійкій підтримці України.

Водночас в адміністрації Байдена відмовились кометувати передвиборчу кампанію у Штатах, в яких бере участь Дональд Трамп. Про це сказав координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

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В США прокоментували чутки

Джон Кірбі на брифінгу досить скептично висловився щодо "мирного плану", про який нібито казали журналістам радники екс-президента США Трампа.

Ви знаєте, я не збираюся вдаватися в публічну дискусію щодо того, що радники колишнього президента Трампа можуть або не можуть говорити з ним про це,

– сказав він.

Після цього представник Білого дому вчергове підкреслив, що відданість нинішнього президента Джо Байдена підтримці України "була явно стійкою, різкою та послідовною".

Зараз ми створили глобальну коаліцію – понад 50 країн, які підтримують Україну, адже таким чином захищають і себе. Він (Байден, – 24 Канал) щойно підписав на G7 в Італії тиждень чи близько того історичну двосторонню угоду з України з безпеки. І він розуміє, що чим сильнішою буде позиція України на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів, коли настане час. І знаєте, хто вирішить, коли настане цей час? Президент Зеленський. І більше ніхто,

– наголосив Джон Кірбі.

За його словами, Білий дім також не збирається змушувати Україну "здавати якусь свою територію". В США розуміють, що якщо Путіну дозволять "завоювати Україну та підкорити її народ", наслідки будуть важкими.

В чому суть "мирного плану" Трампа

Раніше агентство Reuters повідомляло, що два ключові радники Трампа представили йому нібито план припинення війни в Україні, на випадок його перемоги на президентських виборах у США. План передбачає, що Україна отримає військову допомогу лише, якщо почне мирні переговори з Росією та піде на територіальні поступки.

В Україні також відреагували на ці повідомлення. Зокрема радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна має чітке розуміння необхідності миру. У Зеленського вважають, що мир має бути справедливим та базуватися на міжнародному праві.