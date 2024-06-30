Не знаю, як закінчити війну за добу, але я і не Трамп, – Зеленський про мирний план американця

Кандидат у президенти США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що у разі своєї перемоги може покласти кінець війні в Україні усього за 24 години. Володимир Зеленський оцінив пропозицію американського політика.

Під час інтерв'ю для The Philadelphia Inquirer, президент України зізнався, що не знає, як можна завершити війну за добу.

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"Так не вийде"

Водночас глава держави підкреслив, що не є Дональдом Трампом. Тому, можливо, в американця є модель, як закінчити війну за 24 години. Президент наголосив, що всі хочуть швидкого завершення конфлікту. Втім, реальність зовсім інша.

Зеленський зазначив, що коли план Трампа полягає у тому, аби віддати Росії українські території – то, по-перше, він не новий, а по-друге, це не буде вирішенням конфлікту, він не принесе мир.

Путіну треба годувати своє суспільство, яке біднішає щоденно, годувати їх не їжею, а інформацією, псевдоперемогами тощо. І якщо нам здається, що просто його зупинити – так не вийде,

– сказав політик.

Нагадаємо, що Дональд Трамп кілька разів казав, що закінчить війну в Україні, всадовивши Зеленського і Путіна за стіл переговорів. А нещодавно ЗМІ оприлюднили сценарій закінчення війни, сформований радниками кандидата у президенти від Республіканської партії. Він передбачає припинення вогню на лінії зіткнення. У разі, якщо Україна не погодиться на переговори, США припинять постачати їй допомогу. А якщо Росія не захоче домовлятися, тоді США, навпаки, посилять допомогу Україні. Крім того, за Києвом залишається право не визнавати офіційно окуповані території за країною-агресоркою.