Трамп може запропонувати створити буферну зону між Україною та Росією, – ЗМІ

Новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово говорив, що зможе завершити війну в Україні. Однак версія його "мирного плану" може передбачати створення 1200-кілометрової буферної зони Україною та Росією.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph. Охороняти буферну зону мають європейські війська.

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Якою може бути версія "мирного плану" Трампа

Подробиці ймовірного плану стали з'являтися після заяви президента Володимира Зеленського, який застеріг, що будь-які спроби встановити мир через поступки Росії стануть "самогубством" для Європи.

Цей план – може бути одним із кількох, які розглядає Трамп, котрий перед виборами заявив про намір розпочати мирні переговори ще до вступу на посаду в січні.

Згідно з деталями, озвученими трьома співробітниками команди Трампа, пропонується замороження поточної лінії фронту та згода України на відтермінування вступу до НАТО на 20 років.

Натомість США будуть активно постачати Україні зброю, щоб утримувати Росію від поновлення війни.

США не залучатимуть своїх військових до патрулювання та охорони буферної зони, як і не фінансуватимуть її.

Ми можемо провести навчання та надати іншу підтримку, але ствол гармати буде європейським. Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи,

– сказав член команди Трампа.

Водночас сам Трамп ніколи детально не пояснював, яка саме угода, на його думку, зможе завершити війну в Україні.