США й союзники провели таємну зустріч з Україною стосовно мирного плану, – Bloomberg

"Велика сімка" разом із невеликою групою країн глобального Півдня провела таємну зустріч з Україною у грудні 2023 року. Головною темою цього зібрання був мирний план для нашої держави.

Журналісти Bloomberg зауважили, що ця зустріч була потрібна, щоб спробувати заручитися підтримкою українських умов для проведення мирних переговорів з Росією. Секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці відчували себе комфортніше при погодженні на умови переговорів нашої держави.

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Таємна зустріч відбулася у Саудівській Аравії

Автори матеріалу зазначили, що у Саудівській Аравії 16 грудня відбулася таємна зустріч радників з національної безпеки. Це таємне зібрання відбувається після серії більших і публічніших зустрічей, спрямованих на те, щоб підірвати образ Москви щодо України та її союзників як "неохочих вести переговори про припинення війни".

Зберігаючи секретність, учасники мали змогу вільніше та відвертіше обговорювати українську формулу миру та плани просування мирного процесу, а також потенційні принципи майбутньої взаємодії з Росією.

Журналісти наголосили, що спільні зусилля країн-союзників зазнали невдач в останні місяці. І в Сполучених Штатах, і в Європейському Союзі важлива допомога на суму понад 100 мільярдів доларів США потрапила на процес затвердження у Вашингтоні та Брюсселі. Крім того, торішній контрнаступ України, на думку авторів, не зміг дати значного прориву на полі бою.

Зібрання принесло маленький прогрес

На останній зустрічі в Ер-Ріяді не було повідомлено про суттєвий прогрес, зазначили анонімні джерела Bloomberg, обізнані з процесом. Вони наголосили, що Україна та її союзники з G7 залишилися непохитними у своїй відмові вступати в пряме спілкування з Росією, попри наполегливі заклики з боку країн Глобального Півдня.

Дії союзників зустріли засудження Москви, яка висловила невдоволення незапрошенням на зустріч.

У той час як високопосадовці з Індії, Саудівської Аравії та Туреччини були присутні на грудневій зустрічі в Ер-Ріяді, відомі країни глобального півдня, такі як Китай, Бразилія та ОАЕ, вирішили не надсилати своїх представників, попередньо відвідавши важливі сесії.

Джерела підкреслили, що багато країн-учасниць розглядають Пекін як вирішальний фактор впливу на Москву, підкреслюючи міцні зв’язки між двома країнами. Бразилія, нинішній голова G20, висловила свою позицію в письмовій заяві.

Журналісти також розповіли, що Київ разом зі своїми союзниками з G7 підтвердив важливість підтримки територіальної цілісності та суверенітету України в прагненні до справедливого та тривалого миру. Крім того, було наголошено, що цілі російського лідера Володимира Путіна залишаються незмінними, без ознак щирих намірів брати участь у переговорах або виконувати раніше досягнуті домовленості.

Незабаром має відбутися нова зустріч

Автори матеріалу підкреслили, що Україна та її союзники організовують найближчу зустріч у Швейцарії, щоб зібрати ширшу групу країн, на яку буде запрошено понад 100 країн. Ця зустріч запланована напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Минулого року подібні сесії були проведені в Копенгагені, Джидді та на Мальті.

Журналісти сказали, що Київ планує прийняти саміт лідерів на початку цього року, використовуючи його як платформу для розроблення плану, заснованого на взаємоузгодженому наборі принципів. Цей план стане основою для будь-яких майбутніх дискусій з Москвою.

За цим планом, ключовим елементом для досягнення миру в Україні є виведення російських військ з території України. Крім того, план також містить положення щодо повернення депортованих дітей і військовополонених, а також забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки.

Наостанок журналісти сказали, що під час дискусії в Ер-Ріяді всі учасники визнали право України на самооборону. Вони також досягли консенсусу щодо важливості дотримання основоположних принципів ООН, зокрема щодо поваги до територіальної цілісності держав і міжнародного права.