Президент ПАР прибув в Україну з "мирною ініціативою": у Києві перекрили вулиці

У Київ 16 червня прибуде делегація лідерів країн Африки зі своєю "мирною ініціативою" щодо війни. Через візит у столиці перекрили кілька вулиць.

У п'ятницю, 16 червня, делегація презентує мирний план в Україні, а вже у суботу, 17 червня, – делегація поїде до російського Санкт-Петербурга. У рамках візиту делегації також відбудуться зустрічі з президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним, повідомляє 24 Канал.

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У Києві перекрили кілька вулиць

Пресслужба патрульної поліції Києва напередодні попереджала, що 16 червня у зв'язку із проведенням заходів протягом дня буде обмежено рух для транспортних засобів центральними вулицями. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень та планувати свій маршрут завчасно,

– наголосили в поліції.

У мережі кияни повідомляють, що наразі перекриті бульвар Шевченка та проїзд до Михайлівської площі з боку вулиці Володимирської.

Поліція розвертає автомобілі: дивіться відео

Перекриті вулиці Києва: дивіться відео

Під час візиту делегація презентує свій "мирний план" щодо закінчення війни. За інформацією західних ЗМІ, у документі перераховано низку заходів, які пропонуються в рамках першого етапу взаємодії ворогуючих сторін. Зокрема, лідери африканських країн пропонують Росії вивести війська з України, а також відкликати ордер з суду Гааги на арешт Путіна.

Президент ПАР прибув в Україну

У Києві зустріли президента Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Він разом з президентом Сенегалу Макі Саллом очолюють делегацію африканських країн.

Сиріла Рамафосу зустріли у Києві: дивіться відео

Зазначимо, що до делегації також входять лідери ще кількох держав Африки й прем'єр-міністр Єгипту. Від поїздки відмовилися троє президентів – Єгипту, Уганди та Республіки Конго.

Що відомо про "мирний план" африканських країн