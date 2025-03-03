Фінляндія проведе переговори з Україною щодо мирного плану

У Лондоні 2 березня відбувся саміт лідерів держав ЄС. На ньому країни вирішили і надалі підтримувати Україну. Зокрема, Британія та Франція розроблять мирний план, який згодом покажуть США.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Yle. Цікаво, що балтійських країн на саміті не було. Стармер навіть почав захід із вибачень перед ними.

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Що відомо про участь Фінляндії у мирному плані по Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб висловився про участь його країни.

Уже відомо, що Фінляндія бере участь у підтримці підготовки мирного плану разом з Норвегією. Але поки не ясно, хто саме з представників країни це робитиме.

У нас будуть переговори з Україною найближчими днями,

– сказав Стубб.

За його словами, на зустрічі не було взято нових зобов'язань щодо введення європейських військ в Україну.

"Британія та Франція налаштовані на певну присутність військ в Україні. Але ті країни, які мають спільний кордон з Росією та відповідальність за захист НАТО на цьому кордоні, розуміють, що їхні внески відрізняються", – пояснив президент.

Стубб додав: усі учасники саміту хочуть припинити війну, але розуміють, що для миру потрібен план. Сторони погодилися, що підтримка України має бути військовою, політичною та економічною.